Balletjes gooien bij Het Netepark tijdens Internationale Vrouwendag: “Mama is jongleur van het huishouden”

Met een ludieke ‘balletjes-actie’ werd aan de ingang van zwembad Het Netepark in Herentals de Internationale Vrouwendag in de kijker gezet. Kinderen toonden aan de hand van het gooien van balletjes aan dat moeders vaak het meeste werk verrichten in het dagelijkse huishouden.

Onbetaalde arbeid, zoals het huishouden, de zorg voor kinderen, de was en de plas, mantelzorg en nog zo veel meer wordt vandaag de dag op vele plekken nog altijd grotendeels door vrouwen gedaan. Vele vrouwen hebben de planning, de organisatie en de agenda van hun hele huishouden in hun hoofd. Daardoor hebben ze minder vrije tijd en boeten ze in op hun welzijn en welvaart.

Clown

Organisatie ‘Tijd Zat’ zette deze ongelijkheid op ludieke manier in de kijker aan de inkomhal van Het Netepark in Herentals. Een clown wierp balletjes naar kinderen die binnenkwamen en zij beantwoordden allerhande vragen door het balletje in het juiste vakje te werpen. De vragen luidden onder meer: “Wie verzamelt bij jullie thuis de was?”, “Wie kookt er?” of “Wie brengt jullie naar school.” Naargelang het antwoord, kwamen de balletjes terecht in het bad van de mama of dat van de papa.

Geen wetenschappelijk onderzoek

“De waarheid komt uit de kindermond, hé”, lacht Mieke Luyts, sociaal cultureel werker bij Avansa Kempen. “We vroegen aan de kindjes wie thuis de meeste ballen omhooghoudt: mama of papa. Het is geen wetenschappelijk onderzoek, maar het eindresultaat konden we al wel voorspellen: de mama is de jongleur van het huishouden.”

