AZ Ziekenhuis krijgt internationaal kwaliteitslabel: “Artsen, verpleeg- en zorgkundigen, medisch-technische en ondersteunende diensten zijn allen nodig dit mogelijk te maken”

Voetbal eerste nationale Alessandro Cerigioni maakt beslissen­de goal voor Dessel tegen beloften van OH Leuven: “Drie belangrij­ke punten”

In het Desselse kamp was de vreugde zaterdagavond groot. Het doelpunt van Alessandro Cerigioni was voldoende om de vijfde zege van het seizoen in te schrijven. In tegenstelling tot vorige week, toen de groen-witten in Winkel de overwinning in de slotminuut nog uit handen gaven, trokken de Kempenaars het succes nu wel over de streep.

5 februari