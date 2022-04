Aspergeseizoen afgetrapt bij De Pleynhoeve: “Zelden konden we bij de start van het seizoen zo’n grote oogst binnenhalen”

HerentalsOnder een - toch wel beduidend fris - lentezonnetje rolden zaterdagochtend de poorten van De Pleynhoeve in Noorderwijk bij Herentals voor het eerst open in 2022. Meteen de start van het aspergeseizoen bij het familiebedrijf. Vanaf nu kan iedereen dagelijks terecht bij aspergeteler Ben Van Olmen die met een tevreden gevoel terugblikt over de voorbije, voor hem perfecte ‘aspergemaand’. “Nu het terug kouder is, kruipen de kopkes bij manier van spreken terug de grond in”, lacht Ben.

Het was aanschuiven zaterdagochtend bij De Pleynhoeve in Noorderwijk. Tientallen aspergeliefhebbers wilden er als de kippen bijzijn om de eerste asperges van het jaar aan te kopen bij Ben Van Olmen en z’n partner Katrien in hun thuiswinkel. “Eigenlijk valt de drukte nog wel best mee vandaag”, vertelt Ben. “We zijn met z’n allen content dat het seizoen voor de asperges weer daar is en dat we van de coronamaatregelen verlost zijn. Het enige waar we aan vasthielden is dat de mensen na hun aankoop langs de andere zijde buitengaan hier. Zo kijken ze bij het buitenkomen over onze velden. Toch altijd een leuke beleving!”

Vandaag de dag is het volop actie op de velden aan de Pleynhoeve in Noorderwijk

De voorbije zonnige periode was letterlijk een geschenk uit de hemel voor de Noorderwijkse aspergeteler. Zelden was de start van het seizoen zo vruchtbaar als dit jaar. “Door de natte periode in februari zijn we later met de voorbereidingen kunnen starten, maar wat een stralend weer was dat in maart”, vertelt Ben terwijl hij over de velden wandelt. “Het zonnetje de voorbije weken zorgde ervoor dat de asperges talrijk hun kopkes boven staken in onze tunnels op de velden. Zelden konden we bij de start van het aspergeseizoen zo’n oogst binnenhalen. Nu het terug een flink pak kouder is, zien we dat ook aan de oogst. Die zakt dit weekend een pak lager dan de voorbije week. Bij manier van spreken kruipen de asperges terug de grond in dezer dagen.”

Quote Door de warmere tempara­tuur in de tunnels bevorderen we de oogst Ben Van Olmen

De asperges worden op de velden verdeeld over drie verschillende percelen. Eéntje met witte pastiek naar boven, de andere met zwarte plastiek bovenaan en een derde gedeelte met zelfontworpen tunnels. “Op die manier wordt de oogst verdeeld over een langere periode”, klinkt het verder. “Vandaag gaan we aan de slag aan het ‘tunnelperceel’. Hier wordt de temperatuur dankzij die tunnels sneller warm en zo bevorderen we de oogst. Met succes, de voorbije dagen haalden we meer asperges boven dan ooit tevoren in dezelfde periode.”

Ook de vader van Ben Van Olmen is nog steeds aan de slag bij De Pleynhoeve

Ben en zijn vrouw Katrien namen een viertal jaar geleden het bedrijf van de ouders van Ben over, maar nog steeds is De Pleynhoeve een echt familiebedrijf. “Vader en moeder steken nog steeds een handje toe bij ons”, weet Ben. “Ze richtten hun pijlen sinds 2000 op de aspergeteelt en meer dan twintig jaar later doen we dat hier nog steeds. Vroeger reden we met onze asperges naar de veiling, maar daar was het moeilijk opboksen tegen de grote spelers op de markt. Vandaar dat we in 2004 ook met thuisverkoop begonnen en daar focussen we vandaag nog steeds op. Ondertussen zijn we gegroeid van 7 hectare in de beginjaren naar 15 hectare en de oogst van al die velden die wordt voor het overgrote deel, ik gok zo’n 90 procent hier ter plaatse aan de man gebracht.”