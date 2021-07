Amper weigeringen in DNA-onderzoek naar moord op juf Mieke: in 2011 leidde gelijkaardig onderzoek tot ontmaskering van Kempense serieverkrachter

Vorselaar Camera­ploeg VTM strijkt zaterdag neer in de Kerkstraat voor opnames ‘Ze zeggen dat’

22 juli Vorselaar is samen met Oostende uitgekozen om centraal te staan in het programma ‘Ze zeggen dat’ op VTM. De Kerkstraat in Vorselaar zal voor opnames van het programma nu zaterdag helemaal auto- en parkeervrij zijn.