Alle 28 basisscholen van Neteland drinken voortaan alléén nog kraantjeswater: “Duurzaam, goedkoop en de ideale dorstlesser”

De vijf gemeentebesturen van Herentals, Herenthout, Vorselaar, Grobbendonk en Olen werken al verschillende jaren intensief samen onder de noemer ‘Neteland’ op tal van vlakken, waaronder gezondheid, veiligheid, vrije tijd etc. En daar komt nu dus nog een project bij: Gezonde scholen. “Het is onze insteek om een ruimer gezondheidsbeleid aan te vatten, maar we beginnen bij het begin: onze basisscholen”, zegt Vorselaars burgemeester Lieven Janssens. “Maar alle begin is moeilijk. Daarom focussen we ons voor de start op het drankenbeleid op school. Daarbij promoten we het gebruik van kraantjeswater en staan we geen gesuikerde dranken meer toe.”

Waardering

“Veel scholen in onze regio deden dat al, of toch gedeeltelijk. Maar we hoorden nog van veel scholen dat ze het toch moeilijk vinden om die beslissing door te voeren omdat er toch wat weerstand kan zijn van de kinderen of ouders”, vertelt hij. “Maar het is onze taak als gemeentebesturen en schooldirecties om een vlag te durven planten, om ambities te stellen die op dit moment nog onhaalbaar lijken, maar die wel haalbaar zijn en werken aan een betere toekomst. Daarom ook onze strategie om dit samen te doen. Daarmee verbreden we de schouders en dus het draagvlak. En ik ben heel blij dat we zo veel enthousiasme daarvoor hebben kunnen losweken. Zowaar alle basisscholen - en dat zijn er maar liefst 28 - van onze vijf gemeenten stappen vandaag mee in het project, hier in Hidrodoe. In totaal gaat het wel om 8.790 leerlingen”, glundert hij.

Volledig scherm Het charter 'Gezonde scholen' werd ondertekend door vijf gemeentebesturen en 28 basisscholen. © Liese Demeulenaere

Vijf scholen in de regio die al iets verder staan met het kraantjeswaterproject werden dinsdagmiddag alvast beloond met een meet & greet met Herman Verbruggen, beter bekend als Marcske van FC De Kampioenen en het boegbeeld van Aqua Flanders. Daarna mochten ze nog genieten van een gratis bezoek aan Hidrodoe. “Het is misschien maar een spettertje, maar tegelijkertijd een waterval aan vreugd voor deze peter van het kraantjeswater”, zegt Herman. “Het is mijn persoonlijke missie om de waardering van het kraantjeswater te verhogen. We leven in een rijke regio en krijgen daardoor veel cadeaus. Denk maar aan betaalbaar onderwijs, goedkope gezondheidszorg en ook drinkbaar water uit de kraan. Juist omdat het zo vanzelfsprekend is, gaan we het minder waarderen. Maar kraantjeswater ís een kostbaar goed. Dat leert ook de nieuwe expo ‘Watermaker’ van Hidrodoe ons. En je waardeert pas iets als je weet waarover je spreekt. Vandaar ook dat we deze plek gekozen hebben om het charter te ondertekenen.”

Aquanomen



Ook Aqua Flanders en Pidpa zetten uiteraard hun schouders onder het project. “Kraantjeswater is de ideale dorstlesser, het is in wezen de grand cru onder de dranken”, zegt Carl Heyrman, algemeen directeur van Aqua Flanders. “Het is bovendien ook duurzaam, want is lokaal gefabriceerd en verpakkingsvrij. En het kost ook nog maar eens een fractie van gebotteld water. Maar kraantjeswater is niet eindeloos en zo vanzelfsprekend, zoals we vaak wel eens denken. Periodes van extreme droogte of juist hevige regenval zijn het nieuwe normaal geworden. Wij mensen, en dan zeker onze jongeren, moeten onze gewoontes aanpassen willen we er zeker van zijn dat er voldoende, kwalitatief drinkwater is voor de toekomst”, zegt hij.

“Vandaar dat we heel blij zijn met deze 28 nieuwe kraanwaterscholen, waar leerlingen niet alleen water drinken, maar ook leren hoe ze er bewust mee moeten omgaan. Zij worden dus opgeleid tot echte ‘aquanomen’, waterexperts die we nog heel hard nodig zullen hebben in de toekomst”, gaat hij verder. “De scholen die ondertussen al aan alle voorwaarden van een kraanwaterschool voldoen, krijgen alvast educatieve pakketten om mee aan de slag te gaan. Ook kunnen ze terecht op onze website voor informatie en tools. We organiseren ook een wedstrijd tussen alle Vlaamse kraanwaterscholen op www.kraanwater.be.”

Eerste stap

Het promoten van kraantjeswater op school is nochtans maar de eerste stap van het project ‘Gezonde scholen’. Het doel is immers om daarnaast ook nog extra in te zetten op gezonde voeding en beweging op school. “Op onze school promoten we al langer om kraantjeswater te drinken. Zo kunnen de leerlingen nu geen fruitsapjes of chocomelk meer kopen in de refter. Wat wel nieuw is, is het charter dat we vandaag met z’n allen ondertekenen. Dat maakt ook dat er geen concurrentie tussen de scholen is op dat vlak. Of de school een kraanwaterschool is of niet, dat kan nu niet langer de doorslag geven bij het kiezen van een school”, zeggen Kris Gillen en Raf Stevens, directeurs van Wonderwijs te Herentals. “Ook fijn aan het charter is dat we daarmee verder werken op projecten die we al gestart zijn, zoals meer fruit eten op school of onze dagelijkse bewegingsmomenten.”

