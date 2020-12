Al vijftig tips binnengelopen over moord op juf Mieke: “Iemand heeft een mes gevonden”

101 messteken, orthopedische schoenen en een bloedspoor van een mannelijke verdachte. Daarmee hoopt het parket van Antwerpen de verdachte te vinden die zorgjuf Mieke Verlinden vermoordde in Noorderwijk, deelgemeente van Herentals . Woensdag werd een oproep tot getuigen gelanceerd in het VTM-programma ‘Faroek’. Inmiddels zijn er vijftig tips binnengelopen, gaande van verdachte personen tot iemand die een mes vond.

In het onderzoek naar de moord op juf Mieke zijn intussen al vijftig tips binnengelopen bij het Parket van Antwerpen. Zij lanceerden woensdag een oproep naar getuigen. “Er is nog geen gouden tip binnengekomen", zegt Kristof Aerts van het parket. “Maar elke tip wordt zorgvuldig bekeken. Zo zijn er mensen die verdachte personen in de buurt hebben gezien. En iemand heeft ook een mes aangetroffen in de buurt."

Het lijkt een kwestie van tijd te zijn voor de dader gevonden wordt, er lijken genoeg sporen te zijn die kunnen leiden tot de identificatie. “Het slachtoffer werd met 101 messteken om het leven gebracht”, zegt Kristof Aerts van het parket. “Er zijn bloedsporen van de verdachte gevonden, maar het bloed van het slachtoffer moet ook op de kledij van de dader beland zijn. Mogelijk is dat iemand opgevallen. Op de plaats delict is ook een stukje van een blauwe handschoen aangetroffen. Daarnaast is ook een duidelijke schoenafdruk gevonden, meer bepaald van een orthopedische schoen van het merk Finn Comfort.” Daarvan bestaan twee types: Huelva (de lage schoen) en Sarasota (de hoge schoen). Het is onduidelijk welk type de dader droeg en in welke kleur. Het gaat wel in beide gevallen om schoenen die niet vaak verkocht worden.

Wat de dader bezielde blijft een raadsel. Uit het politieonderzoek blijkt dat Mieke er geen geheime relatie op nahield en ook met niemand een conflict had. Voor zover de speurders kunnen nagaan, had de dader ook geen seksueel motief en was hij niet uit op geld. De portefeuille van Mieke werd – met een aanzienlijke som geld erin – teruggevonden op de eettafel, onaangeroerd.

De politie vraagt dat getuigen contact met hen opnemen via het gratis nummer 0800-30.300 of opsporingen@police.belgium.eu.