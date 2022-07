Agressor op bus van De Lijn krijgt jaar cel

Herentals Schuur vat vlam langs Lichtaart­se­weg

Op de Lichtaartseweg in Herentals is dinsdagmiddag omstreeks 15.30 uur brand uitgebroken in een schuur. Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan in een van de zonnepanelen op het dak van de schuur, waarna ook het gebouw zelf ontvlamde. Naast de brandweer kwam ook de politie ter plaatse om de weg af te sluiten ter hoogte van de ovonde.

