Agenten treffen vouwmes, cannabis en geseind persoon aan tijdens controles in stadspark en Spaanshofpark

HerentalsAgenten van de Politiezone Neteland controleerden woensdag 18 mei personen die aanwezig waren op enkele overlastplaatsen in Herentals. De actie kaderde in het teken van ‘criminaliteit en overlast’.

Op woensdag 18 mei controleerde de politie in totaal 82 personen in het stadspark en het Spaanshofpark in Herentals. In totaal namen 18 politiemedewerkers en 1 patrouillehond van politiezone Mechelen-Willebroek deel aan de actie ‘criminaliteit en overlast’. De actie in Herentals kwam er na klachten en meldingen van vechtpartijen de afgelopen weken.

Geseind

Tijdens een eerste controle in het stadspark werden 53 personen gecontroleerd. Agenten gingen er langs tussen 12.20 uur en 13.15 uur. Tijdens de controle werden enkele van de aanwezigen onderworpen aan een gerechtelijke fouille. Er werd een gas-pv opgesteld voor alcoholgebruik in het park. Daarnaast werd ook een geseind persoon aangetroffen.

Vouwmes

Bij een tweede controle later in de namiddag werden in het stadspark opnieuw 10 burgers gecontroleerd. Tijdens de controle betrapten de agenten een man die een groot vouwmes met slot over een muur wegwierp. Deze persoon werd uiteindelijk geïdentificeerd en geverbaliseerd. Daarnaast herkende één van de politiemedewerkers een verdachte die enkele weken geleden betrokken was bij een vechtpartij.

Cannabis

Tenslotte volgde er nog een controle tussen 15.44 uur en 16.30 uur in het Spaanshofpark aan de Kleine Nete. Daar werden negentien personen gecontroleerd. Vier minderjarigen waren in het bezit van cannabis, met vier pv’s als gevolg. Ook werden er controles gedaan in de stationsomgeving, aan de parking van Action en in het Begijnhofpark. Hier werden geen vaststellingen gedaan. In de toekomst zullen de agenten van Politiezone Neteland meerdere van zulke controles uitoefenen.