4 miljoen keer bedankt! Deze Herentalse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022: van de moordenaar van juf Mieke tot de Tourgekte rond Wout Van Aert

Het best gelezen artikel van 2022 was een stuk over de moordenaar van juf Mieke Verlinden. Juf Mieke werd op 10 november 2020 in haar eigen huis in Noorderwijk met 101 messteken om het leven gebracht. Gunter Uwents (37), een ex-leerling, bekende in maart dat hij de zorgjuf uit Noorderwijk had vermoord. Een jaar lang had de politie tevergeefs naar de moordenaar gezocht, tot er DNA-stalen werden afgenomen van verschillende inwoners van Noorderwijk en oud-leerlingen van de school waar juf Mieke werkte. Meerdere mannen gingen daar niet meteen op in en één van hen bleek Uwents te zijn.

De moord op juf Mieke beroerde heel wat gemoederen in Noorderwijk en bij uitbreiding heel Herentals. Een ander veelgelezen stuk is de reportage die we maakten nadat Uwents gevat werd. Veel inwoners van Noorderwijk waren nog in shock, maar er was ook opluchting dat na al die tijd de dader achter slot en grendel zit.

Volledig scherm Gunter Uwents en juf Mieke. © RV

Herentals is zot van Wout Van Aert

Een ander wederkerend thema het afgelopen jaar was Wout Van Aert. Je kan gerust zeggen dat hij het nieuws domineerde met liefst drie artikels, die tot jullie meest gelezen stukken behoorden. Herentals was trots op de groene trui die Van Aert meebracht uit de Tour de France en toonde dat eind juli tijdens het na-Tourcriterium in de ‘Keizerstede’. Zowat 40.000 wielerfans zagen Wout de kers op de taart zetten door voor eigen publiek te winnen.

Wout Van Aert mocht niet enkel de groene trui aantrekken, hij reed ook de ziel uit zijn lijf voor de winnaar Jonas Vingegaard. En dan mogen we zeker niet vergeten dat hij zelf in het geel heeft gereden. Het inspireerde een Herentalse bakker tot het maken van gele éclairs.

Volledig scherm Sus (9) had een lekkere deal voor zijn superheld Wout Van Aert. © RV

Nog tijdens de Tour de France was er ook het verhaal van Sus (9) uit Morkhoven. Sus is de zoon van aspergeboeren uit de streek en superfan van Wout Van Aert. Hij beloofde de wielrenner een leven lang gratis asperges in ruil voor zijn groene trui. De Tour was toen nog niet eens halfweg.

Agressie

Wielrennen is een harde stiel en dat geldt ook voor non-professionals, zo bewijst ook onderstaande video. Op de beelden is een zwaar geval van verkeersagressie te zien. Een automobilist stopt niet voor een groepje wielertoeristen en probeert hen vervolgens enkele keren van de weg te rijden. Er vielen gelukkig geen gewonden.

Nog meer agressie was er eerder op het jaar. In februari liep een après-skifeestje in de Herentalse Moose Bar danig uit de hand. Een tiental bezoekers ging er zowel binnen als buiten met elkaar op de vuist. Eén persoon raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar hij nam daar de benen.

Brand bij Alco

Volledig scherm De brand bij Alco in Herentals © Jef Van Nooten

Eind juli woedde er ook een hevige bedrijfsbrand bij Alco-poedercoating. Buurtbewoners en voorbijrijdende voertuigen werden gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Zelfs de E313 werd een tijdlang volledig afgesloten omdat de zichtbaarheid er beperkt was. Het gebouw brandde uiteindelijk volledig af.

Duurste veulen ter wereld

We sluiten af in schoonheid, letterlijk dan. Het Herentalse veilingbedrijf Equbreeding.auction veilde in september het duurste veulen ooit, een echt prachtexemplaar. Het drie maanden oude veulen ‘Das Machine EQ Z’ ging voor een recordbedrag van 360.000 euro – meer dan een verdubbeling van het vorige record – de deur uit. “Het veulen is de enige volle broer ven Emerald, die nog op olympisch niveau heeft gesprongen en een van de beste dekhengsten ter wereld is. Hij ziet er ook abnormaal mooi uit”, vertelt Matthias Claeys van Equbreeding.auction.

Volledig scherm Das Machine EQ Z © Equbreeding.auction

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

