20 jarig jubileum vernieuwd Netepark wordt gevierd met feestweekend, zelfs naaktzwemmen is mogelijk

HerentalsDe zwembaden van het recreatiedomein Het Netepark in Herentals mogen dit jaar twintig kaarsjes uitblazen. Om dat te vieren staat er eind november een groots feestweekend voor jong en oud op het programma. Ontbijtzwemmen, VR-snorkelen, ijsbeerzwemmen of een poolparty? Het staat allemaal te gebeuren. Altijd al eens in je blootje het zwembad willen induiken? Jawel, ook dat is mogelijk!

Gedurende het weekend van 25, 26 en 27 november is er vanalles te beleven in de zwembaden van Het Netepark in Herentals. Exact 20 jaar geleden werd de allereerste duik genomen in het vernieuwde zwemparadijs in de Keizerstede. Zowel het buitenzwembad als de nieuwe binnenzwembaden werden toen in gebruik genomen.

Quote Met 250.000 bezoekers per jaar is Het Netepark één van de trekpleis­ters van onze stad Eva Brandwijk (N-VA)

“We zijn als stadsbestuur enorm fier om kwalitatief en betaalbaar zwemmen te kunnen aanbieden in het mini-subtropisch zwemparadijs dat Het Netepark toch is”, klinkt het bij Schepen van Sport Eva Brandwijk (N-VA). “Jaarlijks ontvangt men hier zo’n 250.000 bezoekers en daarmee is Het Netepark één van de trekpleisters van onze stad. Het twintigjarig bestaan mochten we dan ook niet onopgemerkt laten passeren.”

Een heel weekend lang is er vanalles te beleven in en rond het Herentalse zwembad. Op vrijdagavond organiseert men een poolparty voor de kids, gevolgd door een poolparty voor de volwassenen. Op beats van diskjockeys kan er tot maar liefst half twee ‘s nachts gezwommen worden dan. ‘s Anderendaags serveert men een Megapretbad, een Aquamathon, VR-snorkelen, initiaties kajak en duiken. Altijd al eens achter de schermen willen kijken? Ook dat kan op zaterdagnamiddag. In plaats van thuis te luierikken in je eigen zetel op zaterdagavond, kan men langskomen voor een Dive-in cinema, waarbij drijvend op het water in een opblaasbare zetel naar een film op groot scherm gekeken kan worden.

Geen pottekijkers

Op zondagochtend wordt gestart met ontbijtzwemmen om aansluitend onder meer een kinderdisco, VR-snorkelen, Pretbad- en cocktailbar, een Dive-in cinema voor de kleinsten aan te bieden. Maar het meest opvallende verhaal van het feestweekend werd tot laatst gehouden. Vanaf 18 uur kan iedereen die het aandurft zijn of haar zwembroek, badpak of bikini aan de kant zwieren om helemaal naakt het zwembad in te springen. Om de privacy van de naaktzwemmers te bewaren worden alle inkijkpunten rondom het hele binnenzwembad op zondagavond afgesloten.

Geduld

Wens je meer te komen over één van de vele activiteiten gedurende het feestweekend? Dan kan je terecht op de website van de stad Herentals, waar een speciale feest-pagina over het Netepark aan toegevoegd werd. Wil je deelnemen aan één van de verschillende activiteiten waarvoor tickets aangeschaft dienen te worden? Dan wordt je geduld op de proef gesteld. Tickets zijn te koop vanaf maandag 10 oktober.

Volledig scherm Het Netepark staat tijdens het feestweekend bol van de activiteiten © Jurgen Geyselings

