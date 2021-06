150 mannen krijgen vraag om DNA-staal af te staan in onderzoek naar moord op juf Mieke (59): “Jij bent een verdachte, staat er plots. Dat is toch even slikken”

“Een heel raar gevoel, zo’n brief, zeker als je er niets mee te maken hebt.” Bijna acht maanden na de moord op juf Mieke Verlinden (59) in Herentals heeft de federale gerechtelijke politie een 150-tal mannen uit de regio een brief gestuurd met de vraag een DNA-staal af te leveren. “De tekst in de brief, die vrijdag in de bus zat, is vrij direct opgesteld”, vertelt een anonieme ontvanger van zo’n brief.