101-jarige Emma Pulmans wint nog maar al te vaak met spelletje bingo

Zondag vierde Emma Pulmans met haar familie haar 101-ste verjaardag in het Netepark in Herentals. Eerder in de week werd ze al in de bloemen gezet in woonzorgcentrum St.-Anna, in aanwezigheid van burgemeester Mien Van Olmen en schepen Pascal Van Nueten.