Après-ski­bar keert terug met zomeredi­tie

In maart van dit jaar zetten enkele ondernemende Kampenhoutenaren de schouders onder Wünderbar: een winterse après-skibar annex loop- en mountainbikeroute ten voordele van het goede doel, en het begin van een nieuwe traditie. En zie: nog geen half jaar later is daar al editie twee. Après-ski in de zomer? “Waarom ook niet?”