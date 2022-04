Zussen zorgen voor dubbel viergeslacht in de familie

Supporters­be­le­ving vergroten door enthousias­me te meten met Fitbit: innovatie­groep Raccoons organise­ren hackathon in stadion OHL

“Hoe de supportersbeleving tijdens een sportwedstrijd nog verbeteren?” Dat was de centrale vraag waar de Leuvense innovatiegroep Raccoons voor eens en voor altijd het antwoord op wilde vinden tijdens een 24 uur durende hackathon in de voetbaltempel van OH Leuven.

15:31