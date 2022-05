Zeepkisten bollen na twee jaar afwezigheid opnieuw door straten in Winksele

Door het virus moest de organisatie twee edities aan zich voorbij laten gaan, maar daar kwam zondag verandering in. De IJzerenberg werd opnieuw opengesteld om af te dalen. Het traject op de Nieuwe Steenweg in Winksele is bijna een kilometer lang en in het verleden werden er al snelheden tot 60 kilometer per uur gemeten. Met een gemiddelde hellingsgraad van 4,7 procent kon de afdaling eenmalig als ‘de Helling van Vlaanderen’ doorgaan. Het evenement was brood en spelen voor iedereen. De toeschouwers konden genieten van het spektakel met een hapje en een drankje.