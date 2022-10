Word eens peter of meter van een stukje groen in het straatbeeld: Herent lanceert project ‘Bloeiende Buurten’

Leuven RESTOTIP L’Italiano: een vleugje zon in je bord

De Leopold Vanderkelenstraat in Leuven is een culinair pareltje rijker: L’Italiano. De nieuwe zaak serveert wat de Italiaanse keuken al vele eeuwen zo beroemd maakt en dat is eerlijke eenvoud op je bord. Of ook: een vleugje zon in je bord aan betaalbare prijzen.

