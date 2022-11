WK Rode Duivels op groot scherm in Hangar 3020: “Hoeveel inches? Geen idee.”

Op 23 november treden de Rode Duivels voor het eerst aan op de grasmat. Wat Nils Verhesen, marketeer bij Brouwerij Breda, en Dries Roels, zaakvoerder van het amusementscentrum STIXN, betreft mag die gelegenheid niet in alle luwte voorbij. “Hangar 3020 is groot genoeg om een vijfhonderdtal supporters te ontvangen die hier kunnen genieten van de wedstrijd op het grote doek met een drankje,” zegt Verhesen. “En eventueel een hapje, want we voorzien ook een barbecuebuffet,” gaat Roels verder. Het scherm wordt zo’n vijftien vierkante meter groot, al weten de organisatoren niet hoe die omvang uit te drukken in inches. Enkel de wedstrijden van de Rode Duivels zullen te volgen zijn in Hangar 3020. “En nadien is er een feestje met dj. We blijven doorgaan zolang de Belgen spelen. Hoe groot dat feest wordt hangt van hun prestatie af.”