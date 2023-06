WEER. Zo goed als helder in Herent vanochtend

Vrienden reageren verslagen op dood van Vincent Gaeremynck (59) van garage Volvo Lacom: “We gaan zijn kist dragen met zes vrienden”

Bijzonder droevig nieuws uit de Leuvense ondernemerswereld want bekende Leuvenaar Vincent Gaeremynck is overleden. Vincent werd amper 59 jaar oud en was tot aan zijn dood zaakvoerder van garage Volvo Lacom in Leuven. “Vincent was goedlachs en altijd aanwezig in een gezelschap maar vooral ook een bezorgde vader voor zijn kinderen. Zijn dood komt veel te vroeg”, vertelt goede vriend Walter Devlies.