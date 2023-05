WEER. Vanochtend redelijk helder weer in Herent

Leuven organi­seert ontmoe­tings­dag voor oud-leerlingen en -personeel van de voormalige Technische School RITO/RTO

Ging je tussen 1936 en 1984 naar de Technische School in de Rijschoolstraat in Leuven? Noteer dan met stip zaterdag 3 juni in je agenda. Dan organiseert stad Leuven een ontmoetingsdag in Tweebronnen voor oud-leerlingen en -personeel van de voormalige Technische School RITO/RTO. “Persoonlijke herinneringen en anekdotes geven de geschiedenis extra kleur. Die hopen we op deze ontmoetingsdag te verzamelen”, vertelt schepen van cultuur Bert Cornillie.