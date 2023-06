WEER. Kans op helder weer in Herent vanochtend

Barbecue in dakgoot loopt uit de hand: hulpdien­sten krijgen brand snel onder controle

In Leuven is in de Tiensevest zopas brand ontstaan in een appartementsgebouw. Brandweerdiensten waren snel en massaal ter plaatse, en kregen de brand snel onder controle. De politie onderzoekt of een uit de hand gelopen barbecue in de dakgoot aan de oorsprong van de brand ligt.