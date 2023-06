WEER. In Herent heldere ochtend

Café Leuven Central vierde achtste verjaardag met feestje

Volkscafé Leuven Central staat bekend voor leuke feestjes en ook om de achtste verjaardag te vieren, had uitbater Gie Raeymaekers één en ander geregeld onder de noemer ‘Acht joor Leive Central’, vanzelfsprekend in het Leuvense dialect. “Dat is snel gegaan”, gaf de bekende Leuvense cafébaas nog mee. HLN stuurde huisfotograaf Patrick Vertommen ter plaatse en hij kwam naar huis met een mooie fotoreportage.