WEER. Helder in Herent vanochtend

Geef je mening over fietsstad Leuven: hoe aangenaam en veilig kan je er fietsen?

Het Leuvense stadsbestuur roept op om je mening te geven over het fietsbeleid in de publieksbevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). “Op het einde van de bevraging kan je Leuven nomineren voor de titel Fietsgemeente/-stad 2024. In het voorjaar van 2024 maakt de VSV bekend wie de titel in de wacht sleept”, zegt schepen David Dessers.