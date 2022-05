Vrijwilligers Beisem Bruist knappen oude pastorij op voor groot Oekraïens gezin: “De marter die onder het dak woonde was er niet mee opgezet.”

Herent/Veltem-BeisemAchter het goed gekozen motto ‘Gastvrij in de Pastorij’ schuilen meer dan 70 vrijwilligers van Beisem Bruist, die vijf weken lang alles in het werk stelden om de oude pastorij na meer dan 7 jaar leegstand opnieuw bewoonbaar te maken. Zo kan het historische gebouw opvang bieden aan zes tot acht oorlogsvluchtelingen.

Tom Denon (47) is bestuurslid van Beisem Bruist en bezieler van de actie. “Via mijn werk kom ik vaak in contact met Oekraïne. Toen ik de eerste beelden zag vond ik dat ik iets moest doen.” Tom plantte het zaadje, en al snel werd het idee geopperd om de oude pastorij, al meer dan zeven jaar onbewoond, op te knappen, en bewoonbaar te maken voor een gezin van acht. “Voor grote gezinnen zijn er immers nog te weinig opvangsmogelijkheden. Daar wilden we graag een mouw aan passen.”

Zeven jaar leegstand laat zijn sporen na. Maar met een team van 70 vrijwilligers lieten Tom en de zijnen hun schouders niet hangen. “We hebben alles bij elkaar vijf weken intensief gewerkt,” vertelt hij. “We zijn beginnen opkuisen en leegmaken, dan verven, vloeren en uiteindelijk inrichten.” Dat gebeurde niet zonder de nodige obstakels. Zo was er een boze marter die de operatie niet kon smaken. “Maar vooral de huisraad naar boven brengen was een huzarenstuk.” De vrijwilligers van Beisem Bruist konden rekenen op heel wat gulle donaties. “Zo mochten we heel wat huisraad meenemen van een Leuvens hotel, en kregen we meubilair van de zusters van Veltem. Maar onze oproep leefde vooral onder de inwoners van Beisem zelf. Die verbondenheid was hartverwarmend. We hebben elkaar beter leren kennen: niet alleen de vrijwilligers, maar het hele gehucht.”

Mits de laatste herstelwerkzaamheden is de pastorij volledig spic en span. “Morgen geven we het pand vrij. Nu is het wachten op Fedasil. Wie er wanneer komt zullen we pas weten op het moment dat ze de trein afstappen. Maar dan begint het pas. Met de inzet van alle vrijwilligers zoiets gerealiseerd krijgen was al mooi, maar die mensen hier hartelijk kunnen ontvangen is de kers op de taart. Als ze hulp nodig hebben staat Veltem-Beisem paraat.”

Volledig scherm Vrijwilligers Beisem Bruist knappen oude pastorij op voor Oekraïens gezin © Beisem Bruist