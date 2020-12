Voor Jean-Pierre (69) en Marleen (56) wordt het een oudjaar in mineur: “Plots geen televisie of internet meer”

Meer dan 15 procent van bestuur­ders rijdt te snel

24 december Meer dan vijftien procent van de gecontroleerde voertuigen reed woensdagavond te snel in de politiezone BHK. In de B. Terlindenlaan in Hever-Schiplaken werden de meeste laagvliegers betrapt, 81 van de 548 om precies te zijn. Op de Tremelobaan in Keerbergen reden 39 bestuurders van de 261 te snel. Op de Wespelaarsesteenweg in Haacht werden er 21 overtredingen genoteerd op negentig voertuigen. Het was ook op de Wespelaarsesteenweg dat de grootste snelheidsduivel werd betrapt met 98 kilometer per uur waar slechts 50 is toegestaan.