Vincent Van Trier doet The Villa Leuven van de hand: “We hebben het te druk met Carré en The Villa Antwerpen”

Leuven/Hageland TIPS. De leukste halloween­toch­ten in Leuven en het Hageland: griezelen van Diest tot Loonbeek

Halloween staat opnieuw voor de deur. In de nacht voor Allerheiligen komen monsters en geesten weer even tot leven, want op 31 oktober spoken ze er zoals elk jaar op los. Zin om vrienden en familie eens goed bang te maken? Of wil je zelf eens goed bang gemaakt worden? Onze regio kent heel wat leuke wandelingen in het thema. Verschillende verenigingen organiseren een eigen halloween-, griezel-, of heksentocht. Wij geven je alvast een aantal tips voor de regio Leuven en het Hageland. Durf jij ernaartoe te gaan?

22 oktober