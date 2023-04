Verschillende bestuurders betrapt tijdens flitsmarathon in Herent en Kortenberg

Horecaman Koen Serneels overleden op 53-jarige leeftijd: “Een groot verlies voor Wilsele en Holsbeek”

Het is te vroeg maar dat is het altijd: cafébaas Koen Serneels is op maandag 17 april overleden in zijn woning in Holsbeek. De uitbater van de cafetaria in Sportoase Wilsele leed al een tijdje aan een ziekte. Voor de familieleden en de vele vrienden van Koen komt zijn dood op amper 53-jarige leeftijd erg hard aan. “Koen was heel geliefd in Wilsele en omstreken. Een groot man, letterlijk en figuurlijk”, reageert Leuvens schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V).