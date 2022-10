Verdachte van inbraken in Herent komt ook in aanmerking voor poging diefstal aan station

Bij café Den Travoo en in brasserie Bar Swings aan de sporthal in Herent werd in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. In het café werd een laptop ontvreemd, terwijl in de brasserie de kassa en tablets werden mee gerist. Agenten konden diezelfde nacht omstreeks kwart over vier nog een verdachte oppakken op een naburige werf. Het parket in Leuven vorderde een onderzoeksrechter. Tijdens het onderzoek werden ook de camerabeelden aan het station nagekeken. Op de beelden was te zien hoe dezelfde verdachte persoon donderdag iets na middernacht mislukte om een slachtoffer te bestelen. De politiezone HerKo deed op haar sociale mediakanalen een oproep aan het slachtoffer om zich te melden. Die persoon gaf uiteindelijk gehoor aan de oproep. Op die manier kan de verdachte persoon van de inbraken gelinkt worden aan nog een derde feit. Het gerechtelijk onderzoek loopt inmiddels verder.