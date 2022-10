Verdachte van inbraak in sporthal en café herinnert zich niets van de feiten

In de nacht van donderdag op vrijdag kreeg de PZ Herko (Herent-Kortenberg) melding van een diefstal in de sporthal Bar Swings aan de Kouterstraat. Een getuige zag de verdachte wandelen richting het basketbalterrein waar men een toegangsbadge van de sporthal kon aantreffen. Bij het betreden van het gebouw konden de politiediensten vaststellen dat er sporen van inbraak waren. De verdachte werd aangetroffen op een werf iets verderop en werd gearresteerd. Op de plaats waar de verdachte werd opgemerkt werden twee tablets en een mes aangetroffen. Bij de fouillering vond men verder nog een paar handschoenen, muziekoortjes en een bedrag van 86 euro in muntstukken. Door onderzoek van de politie en het labo van de federale politie kon de verdachte aan de hand van de sporen van zijn schoenafdruk gelinkt worden aan een diefstal in café Den Travoo en een inbraak in een mobilhome in Herent eerder op de dag. De verdachte is een man zonder wettelijke verblijfplaats in België. Hij beweerde minderjarig te zijn, maar uit het leeftijdsonderzoek bleek dat hij meerderjarig is. Tijdens het verhoor ontkende verdachte de feiten en beweerde zich er niets over te herinneren. Het parket van Leuven vorderde de onderzoeksrechter voor diefstal, diefstal met braak en illegaal verblijf. De verdachte werd vorige vrijdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden. Het onderzoek wordt verder gezet onder leiding van de onderzoeksrechter.