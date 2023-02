Uitzettingsprocedure voor krakende studenten lonkt: “We moesten het nieuws zelf op Facebook lezen.”

RESTOTIP. Bar Swings wordt nieuw leven ingeblazen en ontpopt zich tot kwaliteits­vol­le brasserie met heerlijke streekpro­duc­ten

Bar Swings, de brasserie in sportcentrum Bart Swings in Herent, ging al in maart 2022 van start maar werd in oktober nieuw leven ingeblazen door Jentel van Rijn (24). Een volledig nieuwe menukaart, met veel aandacht voor lokale en verse seizoensproducten, in combinatie met vriendelijk personeel in een stijlvol interieur maakt het één van de beste brasseries in Herent en omstreken.