Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Leo Meulemansstraat door werken

Werkstraf voor man die tegels en kabels stal: “Dacht dat gebouw werd afgebroken”

Een dertiger uit Boortmeerbeek die betrapt werd tijdens een inbraak in een leegstaand gebouw, is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. De man was er naar eigen zeggen enkel van plan elektriciteitsdraden en tegels mee te nemen omdat hij dacht dat het gebouw zou afgebroken worden. “Het ging om tegels die nu in de mode zijn en die hij wilde hergebruiken”, klonk het aan de zijde van de verdediging.