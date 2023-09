SIMAC Ladies Tour dendert door Leuven: “Parkings Vaartkom en Vismarkt tijdelijk niet toeganke­lijk.”

Op donderdag 7 september dendert de SIMAC Ladies Tour voorbij in Leuven. De enige Women’s World Tour etappekoers in de Benelux doet de stad morgen aan voor een tijdrit van 7,2 kilometer in de binnenstad, na twee eerdere etappes in Nederland. De start en de aankomst liggen in de Bondgenotenlaan, waar het tussen 12u en 14u onder meer genieten is van de prestatie van wereldkampioene Lotte Kopecky.