Seppe Odeyn wint Hel Van Kasterlee tiende keer op rij

“Sowieso wil ik De Hel van Kasterlee nog een tiende keer winnen,” zei Odeyn vorig jaar, nadat hij zijn negende overwinningsbeker op de mantel had geplaatst. Die ambitie heeft de duatleet zondag waarheid gemaakt. De Hel Van Kasterlee is een Long Distance Cross Duatlon. Ofwel: 15 kilometer lopen, 125 kilometer mountainbiken, en nog eens 30 kilometer lopen. De wedstrijd van de Kastelse Durvers verdiende de reputatie de allerzwaarste te zijn omwille van de gure weersomstandigheden van december, de maand waarin de wedstrijd steeds plaatsvindt. Al beten de modder en de regen dit keer in het zand, na een ijskoude winternacht. Odeyn legde het bevroren parcours uiteindelijk een minuut sneller af dan eerste achtervolger Geert Laurijssen. De laatste pas over de streep zette de duatleet hand in hand met zijn twee kinderen.