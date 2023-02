Schrijf nog eens een brief aan de betreurde Willy Kuijpers (83)…Echtgenote Lieve wil alom gerespecteerde politicus eren met boek ‘Brieven aan Willy’

Herent/Leuven Afscheid van Willy Kuijpers (83): “Wees optimis­tisch. Wees moedig. En geef niet op”

In crematorium Hofheide werd vandaag afscheid genomen van Willy Kuijpers. De voormalige burgervader van Herent overleed op 17 november op 83-jarige leeftijd in UZ Leuven. Door corona kon enkel de naaste familie de plechtigheid bijwonen maar via streaming namen vele anderen mee afscheid van een man die meer dan één steen verlegde in meer dan één rivier. “Je was al veel dingen voor ze populair waren, zoals bijvoorbeeld een groene jongen en een geëmancipeerde man”, sprak dochter Goele.

26 november