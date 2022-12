Schepen Stijn Van Meerbeeck verenigt OHL-supporters in nieuwe supportersclub

OHL is bezig aan een mooi parcours in de Jupiler Pro League en het supporterslegioen van de Leuvense voetbaltrots groeit dan ook elke week. Vanaf 2023 doet de Herentse schepen Stijn Van Meerbeeck (N-VA) een extra duit in het zakje want hij wil met supportersclub Leuven West de Herentse OHL’ers opnieuw verenigen. De club komt onder de vleugels van vzw Louvaniste, één van de grootste bestaande supportersclubs van Oud-Heverlee Leuven. Dat biedt het voordeel dat het nieuwe initiatief kan rekenen op logistieke en administratieve steun, bijvoorbeeld voor het organiseren van vervoer naar wedstrijden op verplaatsing. Initiatiefnemer Stijn Van Meerbeeck is overigens niet aan zijn proefstuk toe en ziet het helemaal zitten om ook Herent en omstreken in de ban van OHL te brengen.

“Toen ik van Marc Van Eylen van vzw Louvaniste hoorde wat de mogelijkheden waren, was ik meteen gewonnen voor het idee om Leuven West nieuw leven in te onder de vlag van vzw Louvaniste”, aldus Stijn Van Meerbeeck die ook schepen is voor N-VA in Herent. Ik leidde supportersclub Leuven West zo'n vijftien jaar geleden maar dat initiatief bloedde na verloop van tijd een beetje dood. Nu kunnen we onder de vlag van Louvaniste een nieuwe afdeling voor onze regio opstarten en dat biedt enorm veel mogelijkheden. Zelf ben ik al jaren een trouw supporter van OHL. De Herentse horeca toonde zich ook meteen enthousiast. Zes horecazaken (Den Travoo, Tunnel2.0, De Wildeman, Old Time, Sportlokaal en Het Rozenhof) toonden zich bereid om mee te helpen bouwen aan een OHL-community in onze regio. Je kan lid worden in de deelnemende horecazaken maar ook op de website van Louvaniste. Ik kijk erg uit naar dit nieuwe avontuur en ik hoop dat we snel met veel leden onze ploeg naar de overwinning kunnen schreeuwen.” Nog dit: vzw Louvaniste is ook actief op zoek naar mensen en horecazaken die hun schouders willen zetten onder een afdeling in Oud-Heverlee, Bierbeek en Overijse.