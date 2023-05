Politiezone HerKo zet in op aanpak intrafamiliaal geweld met sensibiliseringscampagne: “Kijk niet weg”

Safe & Soap ruilt Leuven in voor Boutersem: “volop aan het experimen­te­ren om binnenkort PRIDE Soap te lanceren”

De jonge ondernemer Jorrit Ferket (28) verlaat Leuven met zijn bedrijf Safe & Soap. “Het bedrijf is nog in volle groei en de komende maanden wil ik het assortiment uitbreiden op de nieuwe locatie in Boutersem”, klinkt het.