Politiewoordvoerder geeft na bijna twintig jaar fakkel door

Al van bij de oprichting van de lokale politiezone HerKo in 2002 is Johan Vanhumbeeck het gezicht van het korps. Dit was niet alleen vanuit zijn rol als persofficier, maar nog meer als wijkcoördinator en de vele contacten die hij daarmee onderhield met de inwoners, de besturen en lokale partners.

Hij kijkt tevreden terug op de vele jaren dat hij aanspreekpunt is geweest voor tal van journalisten en zijn rol als woordvoerder. “Ik heb doorheen de jaren met heel wat journalisten aangename contacten gehad en in vaak uiteenlopende omstandigheden zeer goed samengewerkt. Ik heb dit steeds gecombineerd met tal van andere taken, wat het niet altijd gemakkelijk heeft gemaakt. Er is nooit sprake geweest van een permanentiesysteem, maar ik heb me steeds zo beschikbaar mogelijk opgesteld en heb dat steeds met veel plezier gedaan”, vertelt Vanhumbeeck.

Nieuwe medewerker

Met de aankomst van een nieuwe medewerker zag korpschef Walter Endels de gelegenheid om in overleg een aantal taken te herverdelen, waaronder ook de rol van persofficier. “Het is voor mij en het korps echt een opportuniteit om een kersverse officier, commissaris Nick Gyselinck, te kunnen toevertrouwen aan de deskundigheid van Johan. Dat Nick de komende twee jaar mee mag surfen op de ervaring van eerste commissaris Vanhumbeeck maakt dat alle taken en de vele verschillende facetten van het werk in goede orde zullen worden verdergezet. Dit is een bijzondere kans, deze vorm van overgave-overname is immers zeer zeldzaam in politiemiddens. Ik wil hiervoor dan ook uitdrukkelijk het politiecollege en de politieraad van onze zone bedanken.”

Federale politie

Commissaris Nick Gyselinck zal de taak van persofficier combineren met andere opdrachten. Hij beëindigde heel recent zijn opleiding tot politieofficier, maar kan terugkijken op bijna 22 jaar ervaring als inspecteur en hoofdinspecteur bij de Federale Politie en de Algemene inspectie. Ook in een vorige functie was interne en externe communicatie deel van zijn takenpakket.

“Ik wil inzetten op een goede werkrelatie tussen pers en onze politiezone die samen een belangrijke maatschappelijk rol invullen. Journalisten mogen en moeten kritisch zijn over politiewerking en zijn voor ons een belangrijk kanaal om rekenschap af te leggen over onze tussenkomsten en aanpak. Belangrijk is ook dat we via hen kunnen sensibiliseren en de aandacht vestigen op bepaalde fenomenen die onze inwoners aanbelangen.”

Eerste commissaris Vanhumbeeck blijft op post bij politie HerKo. “Heel misschien is de ‘bruis’ met de jaren iets verminderd, maar ik blijf met enthousiasme tal van andere taken opnemen in het korps tot maart 2024.”