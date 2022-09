Politie spoort man (42) op die vluchtmisdrijf pleegde na zwaar ongeval in Herent: “Hij verklaart niets gezien of gevoeld te hebben van de aanrijding”

Op dinsdag 29 augustus rond 13u vond een verkeersongeval plaats op de Brusselsesteenweg in Herent, aan de oprit van de E314. Het kwam er tot een aanrijding tussen een bestelwagen en een bromfiets, waarbij de bestuurder en de passagier van de bromfiets zwaar ten val kwamen. De bestuurder van de bromfiets raakte zwaargewond en verkeerde zelf even in levensgevaar. Hij werd met spoed overgebracht naar UZ Leuven.

Huiszoeking

Het parket van Leuven vorderde op 1 september de onderzoeksrechter, onder wiens leiding het onderzoek werd verdergezet. “Er werd een huiszoeking bevolen door de onderzoeksrechter in het bedrijf te Anderlecht dat eigenaar is van de betrokken bestelwagen”, vervolgt het parket. “Tijdens de huiszoeking werden foto’s aangetroffen van schade aan de bestelwagen en deze schade kon achteraf ook effectief op het voertuig zelf worden vastgesteld. Ook kon achterhaald worden wie de bestuurder was van de bestelwagen op het ogenblik van het ongeval. Op dinsdag 6 september is de verdachte, een 42-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek, zich komen aanbieden bij de PZ HerKo. In zijn verhoor verklaarde hij niets gezien of gevoeld te hebben van de aanrijding. Verder kon hij niets verklaren over het ongeval.”