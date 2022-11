Politie houdt gerichte controles in inbraakgevoelige wijken tijdens donkere maanden

Leuven Fietser afgevoerd naar Gasthuis­berg na positieve ademtest

Een 25-jarige fietser is zaterdagochtend om 2.45 uur gevallen, en werd afgevoerd naar Gasthuisberg. De jongeman kwam kwam ten val op een gladde boordsteen in de Kolonel Begaultlaan in Wilsele. Hij werd met een snijwonde in het gezicht naar het UZ Leuven gebracht. Nadat hij een positieve alcoholtest aflegde nam de positie zijn rijwiel zes uur lang in beslag.

20 november