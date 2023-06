Politie betrapt zeven bestuurders onder invloed

Brons voor Leuvense fotografe in United Nations World Oceans Day Photo Competiti­on: “Ik kan het nog niet geloven.”

Met het drieluik ‘A Plastic World’, ‘A Nice Day at the Beach’ en ‘Turn the Tide’ behaalde de Leuvense natuurfotografe Ines Goovaerts brons op de prestigieuze United Nations World Oceans Day Photo Competition in de categorie ‘No time to waste’. Haar foto’s tonen onverbloemd de realiteit aan de monding van de Ishëm: één van de meest vervuilde rivieren van Europa.