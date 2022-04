Plannen voor herinrichting Brusselsesteenweg liggen terug op tafel: “Nu met open vizier naar iedereen luisteren”

De N2 maakt deel uit van een Bovenfunctioneel Fietsroutenetwerk (BFF) - dat is een netwerk van fietspaden dat woonkernen en attractiepolen verbindt. Door de vele in- en uitritten van handelszaken en bedrijven zijn er langs de Brusselsesteenweg veel conflictpunten voor fietsers. Een belangrijke doelstelling van het project is dan ook het verbeteren van de fietsveiligheid en het fietscomfort op deze belangrijke fietsverbinding.

De vervoersregio maakte eveneens werk van een openbaarvervoersplan met kortere reistijden en hogere frequenties. In de plannen voor basisbereikbaarheid is de N2 drager van kernnetlijnen. Om aan de reizigers een optimaal aanbod en goede dienstregeling aan te kunnen bieden, is het nodig om de doorstroming en het gebruikscomfort van het openbaar vervoer op de N2 sterk te verbeteren.

Het is een understatement dat de N2 een erg drukke weg is, waardoor hij een barrière vormt in de gemeente Herent. Langs de weg bevinden zich veel handelszaken die afhankelijk zijn van hun vlotte bereikbaarheid. Met de herinrichting van de weg wordt getracht de verkeersveiligheid en de levenskwaliteit van de omwonenden te verbeteren én toch een vlotte bereikbaarheid garanderen.

Met blanco blad

Wanneer de werken zullen starten, is nog niet duidelijk. In de afgelopen jaren lukte het niet om tot een ontwerp te komen dat voor alle partijen aanvaardbaar was. Daarom lag het project een tijdlang stil. “Het Agentschap Wegen en Verkeer engageert zich om dit project in een open dialoog en vanaf een blanco blad opnieuw op te starten. In het komende jaar voorzien we hiervoor drie ruime inspraakmomenten”, zegt AWV-regiomanager Sara Verstreken.

In april/mei 2022 wordt de aftrap gegeven met een reeks luistersessies met sectororganisaties en koepels, burgercomités, wijkverenigingen, administraties, organisaties in de regio die veel verkeer genereren. Met de ruime groep handelaars en bedrijven in het projectgebied plegen we een afzonderlijk overleg om alle aandachtspunten goed in beeld te krijgen. Tijdens deze luistersessies luisteren twee onafhankelijke experts van Arcadis Belgium en DenS Communicatie met een open vizier naar alle standpunten, bekommernissen en ideeën met betrekking tot herinrichting van de weg.

Na de luisterdagen bundelen ze alle informatie en toetsen ze deze via een digitale bevraging. In juni 2022 kunnen alle bewoners, bedrijven, bezoekers en passanten uit de ruime regio deelnemen en hun prioriteiten, voorkeuren en aanvullende ideeën meegeven. Met de resultaten van de luisterdagen en de digitale bevraging gaan de ontwerpers aan de slag. Dit gebeurt vanaf een blanco blad. In het najaar van 2022 leggen ze inrichtingsconcepten voor de Brusselsesteenweg in Herent (tussen op- en afritten E314 en kruispunt Oikotenweg) aan alle geïnteresseerden voor tijdens een derde inspraakmoment.