Optiek De Groeve bestaat veertig jaar: “Een bril mag ook mode zijn”

Het was vader Sigurd die het pand in de Mechelsesteenweg in 1982 ombouwde tot een optiekzaak. “Mijn ouders hadden al wat ervaring in de horeca. Voor zijn eigen winkel twijfelde mijn vader tussen kine of optiek, Kortenberg of Herent.” Het werd twee keer optie B. “Nieuw in die tijd was de mogelijkheid om oogmetingen in de winkel te doen. Zelf droeg mijn vader altijd lenzen: hij en ik zijn zwaar bijziend.” Sinds het ontstaan van de winkel vonden er verschillende bouwingrepen plaats. “De laatste daarvan was in 2015. Nu ligt het winkelinterieur helemaal in lijn met wie ik ben,” vertelt Isabelle.