Opsporingsbericht: politie zoekt bestuurder die vluchtmisdrijf pleegt na zwaar ongeval

Bertem Ongeval op E40 richting Leuven ter hoogte van Bertem: rijbaan opnieuw vrij

Op de E40 van Brussel naar Luik is een ongeval gebeurd ter hoogte van Bertem. Hierdoor was één rijstrook een tijdlang versperd. De rijbaan is ondertussen vrijgemaakt. Het is nog aanschuiven vanaf Kraainem.

23 augustus