Oppositiepartijen vragen dat gemeente klacht indient tegen Tomorrowlab: “Volgens de burgemeester treft ons geen schuld, waarom dan niet proberen de schade te beperken?”

Audit Vlaanderen oordeelde dat bij het toekennen van de uitvoeringsopdracht van Project Smart Flow de gemeente het gelijkheidsbeginsel schond door geen openbare aanbesteding te organiseren, en kon belangenvermenging en valsheid in geschrifte vaststellen. Als gevolg van die misstappen werd het volledige subsidiebedrag van VLAIO, zo’n 200.000 euro, teruggevorderd. Om de financiële schade te beperken vraagt de verenigde oppositie dat de gemeente dan ook klacht indient tegen Tomorrowlab, als hoofduitvoerder van het project. “Tijdens de raadszitting van 7 maart liet de burgemeester immers uitschijnen dat de gemeente vrij is van blaam,” zegt gemeenteraadslid Luk Draye (Vooruit). “Als dat klopt is Herent tot nader order slachtoffer, en is er dus geen reden om er niet alles aan te doen om de geleden schade terug te vorderen.” Over het voorstel wordt gestemd op de raadszitting van 14 maart.