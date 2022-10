Oppositiepartijen kanten zich tegen RUP Dorpskern Veltem: “Gebrek aan een visie op mobiliteit, betaalbaar wonen en publieke ruimte.”

LEUVEN 23-jarige Leuvenaar blijft in de cel als enige verdachte voor drievoudi­ge moord in Kessel-Lo

De 23-jarige L.V.S. uit Leuven blijft in de cel als enige verdachte in de zaak van de drievoudige moord in de Zavelstraat in Kessel-Lo in juni dit jaar. De raadkamer verlengde de aanhouding van de twintiger met een maand.

27 september