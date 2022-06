Oppositie hekelt geheimhouding rond klacht tegen eerste schepen: “Als de bevolking op de hoogte wordt gesteld van een klacht moet over de afloop gecommuniceerd kunnen worden zonder dat het leidt tot een heksenjacht.”

De klacht werd in augustus vorig jaar ingediend door de fractieleiders van Groen, Vooruit en Herent 21. Reden daarvoor was een vermoeden van belangenvermenging bij de aankoop van een terrein in groen gebied. Forceville zetelt in het bestuur van Artwin, dat van het gemeentebestuur een vergunning kreeg voor de uitbating van een zomerbar in het gebied aan het d’Hoogvorstkasteel. Op basis van de bevindingen van de commissie heeft de voorzitter van de gemeenteraad op de besloten zitting van 10 mei een eindoordeel geveld. Maar omdat die eindbeslissing onder de plicht van geheimhouding valt, mag die niet openbaar gemaakt worden.

“Daardoor blijven de inwoners in onwetendheid over de afloop van de klacht. Dat is jammer omdat zo bij de bevolking de indruk kan ontstaan dat de zaak blauwblauw is gelaten en in de doofpot terecht is gekomen – wat dus niet het geval is,” klinkt het in een gemeenschappelijk schrijven van de drie oppositiepartijen. Ze pleiten er dan ook voor een grotere transparantie en voor de opheffing van de geheimhoudingsplicht. “Wij kunnen ons zelfs voorstellen dat ook schepen Forceville zelf graag over de kwestie had willen communiceren, maar ook hij moet zich aan de geheimhouding houden.”