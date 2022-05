Op de E314 ter hoogte van Wilsele is de spitsstrook afgesloten

Herent Langver­wach­te opening hondenlos­loop­wei­de op 14 mei

Ondanks de zegen van schepen van leefmilieu Jan Schelstraete (open Vld) om het terrein te betreden was het nog wachten op de officiële opening van de hondenlosloopweide in Herent. Viervoeters en hun eigenaars mogen 14 mei alvast met rood markeren in hun agenda.

28 april