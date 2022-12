Onthaal nieuwe inwoners komt terug

Na een pauze door de coronapandemie is er in 2023 opnieuw een onthaal nieuwe inwoners. Wie interesse heeft om uitgenodigd te worden op het onthaal en in 2019, 2020, 2021 of 2022 in Herent is komen wonen is, kan zich inschrijven. Enkel de ingeschrevenen worden in het voorjaar uitgenodigd.Je kunt je hier online inschrijven Wie niet beschikt over internet, kan zijn interesse melden via het onthaal op 016/85.30.20. In het voorjaar ontvangt iedereen de uitnodiging per brief met meer informatie.