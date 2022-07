Ongeval op E314 ter hoogte van Winksele richting Brussel: linkerrijstrook versperd

Leuven/Kessel-Lo Zwembad Provincie­do­mein twee dagen volgeboekt: “Maar ruimte voor afkoeling genoeg in het waterspeel­land­schap.”

Bij temperaturen van 35 graden wordt afkoeling vaak gezocht en gevonden in het plonsbadje in de tuin. Wie het grootser zag, en hoopte verkwikking te vinden in het openluchtzwembad in het Provinciedomein Kessel-Lo moet gedeputeerde Ann Schevenels (Open Vld) teleurstellen: de beschikbare plaatsen zijn ongenadig volzet. Al hoeft dat geen reden zijn om het Provinciedomein links te laten liggen.

18 juli