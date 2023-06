Omringd door familie blaast ‘Jeanneke’ 107 kaarsen uit: “Tot voorbij de honderd deed ze elke dag haar dagelijkse gymnastiek”

Daarmee is Jeanneke - met twee jaar voorsprong op de eerste achtervolger - de oudste inwoner van Herent en staat ze in de lijst van oudste nog levende Belgen op plaats 21. Al is de kans volgens zorgkundige Lieven Domen groot dat de kranige Jeanne nog zal klimmen in het klassement. “Ze is veruit de oudste bewoner van het woonzorgcentrum, maar ze leest nog veel en is nog mobiel”, zegt hij. “Een 107-jarige kunnen vieren, dat is hier bij mijn weten nog nooit gebeurd.”

Kanaal

Jeanne Vandenplas werd op 27 juni 1916 geboren in Wijgmaal - toen nog onderdeel van Herent - als jongste van vijftien kinderen. Haar oudste zus werd geboren op de eeuwwisseling. Zwemmen leert een jonge Jeanne in het kanaal Leuven-Dijle, dat zo’n 150 jaar eerder werd gegraven. In haar geboortedorp leerde een nog jonge Jeanne haar toekomstige levenspartner kennen. Leon Moelants was de zoon van een likeurhandelaar. Als doctorandus in de scheikunde volgde een levenslange loopbaan bij de filmrolproducent Agfa Gevaert. Het is in Mortsel waar Jeanneke een leven en een vriendenkring opbouwt en van waaruit ze samen met Leon over de hele wereld reist.

Toch mist Jeanne haar geboortedorp en haar naaste familie. Wanneer Leon met pensioen gaat aan het einde van de jaren zeventig, keert het koppel terug naar Wijgmaal, waar ze een huis bouwen. Na zijn dood, in 1993, verhuist ze naar een serviceflat, waar ze tot vorig jaar quasi zelfstandig verbleef. Nadien verhuist ze noodgedwongen naar woonzorgcentrum Betlehem, waar ze de dagen al lezend doorbrengt.

Tikje doof

Op haar verjaardagsfeest wordt Jeanne omringd door haar naaste familie. Kinderen zou het koppel tot hun grote spijt nooit hebben. Burgemeester Astrid Pollers (N-VA) snijdt de taart aan. “Jeanneke is de oudste inwoner van Herent, terwijl de eerste achtervolger toch ook al 105 is. Het zal aan de goede lucht in Herent liggen”, lacht Pollers. “Het is prachtig om te zien hoe ze geniet van de zon en van haar familie. En als ze 110 wordt? Dan geven we een groot volksfeest.”

“Dat hadden jullie toch niet moeten doen!” Jeanne wordt tot tranen toe geroerd door de feestelijkheden en vertelt graag honderduit. Doordat de fiere dame een tikje hardhorig is, moeten de vragen schriftelijk worden gesteld. “Mijn geheim? Mijn familie”, zegt ze, zonder verpinken. Tot ver voorbij de honderd deed Jeanne nog elke dag haar gymnastiek, vult haar familie aan. “En haar dagelijks glaasje rode wijn”, knipoogt haar achternicht.

