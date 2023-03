Nieuwe wending in turbulente Herentse politiek: Vooruit en Groen samen naar de verkiezingen

Nieuwe week, nieuw hoofdstukje in de Herentse politiek. Deze keer geen extra gemeenteraad naar aanleiding van het dossier rond Smart City maar politiek nieuws met het oog op de toekomst. “De naam van het kartel houden we nog even geheim”, klinkt het mysterieus over het pact tussen de progressieve oppositiepartijen.

De Herentse politiek verliep de voorbije weken op zijn minst gezegd een beetje turbulent. Van een gemeentebestuur onder verscherpt toezicht tot een extra gemeenteraad over de kwestie van de subsidies voor project Smart City…Een zelden gezien schouwspel op lokaal niveau maar dat neemt niet weg dat de partijen al met een scherp oog naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 kijken. Vooruit en Groen laten al een beetje in hun kaarten kijken en kondigden zopas aan dat beide partijen samen naar de kiezer trekken. Eén kartellijst dus maar wel eentje waar elke kandidaat trouw kan blijven aan de originele partij. Er zou ook ruimte zijn voor onafhankelijken op de kartellijst.

Uiteraard zullen de verkozenen uiteindelijk wel zetelen als één fractie in de Herentse gemeenteraad. Zowel Vooruit als Groen geven voorlopig geen extra details over het nieuwe pact tussen de progressieve oppositiepartijen. Op 25 maart komt er een officiële voorstelling, zo staat er te lezen op Instagram. De foto bij het bericht laat overigens vermoeden dat het cijfer 3020 -de postcode van Herent- deel zal uitmaken van de naam. “Wij bundelen vol overtuiging onze krachten om de inwoners van Herent een positief alternatief te bieden: warm, transparant en respectvol. De naam van het kartel houden we nog even geheim tot de officiële aftrap op zaterdag 25 maart om 15 uur in de tuin van Het Schrijn aan de Sint-Jozefsdreef in Herent.”

Het lijkt erop dat Groen en Vooruit met de kartellijst vooral mikken op het bieden van een politiek alternatief met het oog op de toekomst waarin ze hun eigen programma aan de kiezer kunnen bieden. De kans dat er alsnog een zogenaamde constructieve motie van wantrouwen ingediend zal worden vanuit de oppositie is dus eerder klein. In dat laatste geval zouden Groen en Vooruit nog in deze legislatuur meerderheidspartij N-VA eventueel kunnen vervangen in een nieuwe coalitie met Open Vld en CD&V. Dat scenario is in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen in oktober 2024 eerder onwaarschijnlijk geworden nu Groen en Vooruit de politieke krachten bundelen en met een gezamenlijk programma naar de kiezer stappen binnenkort.

